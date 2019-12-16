Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 30 миллионов рублей.Следствие установило, что в 2016-2017 годах чиновник получил от начальника одного из отделов департамента взятку в общем размере около 12 млн рублей. Куксин, как утверждает следствие, угрожал подчинённому проблемами и увольнением.