16.12.2019, 16:03
Экс-чиновник Минобороны осуждён на 10 лет за коррупцию
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве признал виновным директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина в получении взятки, пишет «Интерфакс».
Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 30 миллионов рублей.
Следствие установило, что в 2016-2017 годах чиновник получил от начальника одного из отделов департамента взятку в общем размере около 12 млн рублей. Куксин, как утверждает следствие, угрожал подчинённому проблемами и увольнением.
Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 30 миллионов рублей.
Следствие установило, что в 2016-2017 годах чиновник получил от начальника одного из отделов департамента взятку в общем размере около 12 млн рублей. Куксин, как утверждает следствие, угрожал подчинённому проблемами и увольнением.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии