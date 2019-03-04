04.03.2019, 13:31
Экс-депутат взыскал с Тимати 30 тысяч рублей за оскорбления
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве принял решение взыскать с рэпера Тимати 30 тысяч рублей за оскорбление бывшего депутата пермского краевого парламента Александра Телепнева. Об этом сообщают РИА Новости.
Разбирательство началось давно – зимой прошлого года в одной из ночных клубов Перми был избит DJ Smash. В результате драки у артист получил сотрясение мозга, перелом челюсти и закрытую черепно-мозговую травму. Артиста избили тогда ещё депутат Телепнев и его друг Сергей Ванкевич.
Тимати, комментируя драки в своём Instagram, допустил, по мнению экс-депутата, оскорбительные высказывания в его адрес. Бывший депутат просил суд взыскать с рэпера полмиллиона рублей за моральный вред.
Однако суд требования удовлетворил только частично. Кроме штрафа, Тимати должен в трёхдневных срок удалить видеозапись из Instagram.
Примечательно, что сам экс-депутат сейчас отбывает наказание в колонии за избиение DJ Smash. Суд признал виновным также и Ванкевича. Их проговорили к двум годам лишения свободы. Отмечается, что DJ Smash остался недоволен приговором – он требовал большего срока. При этом обвиняемые вину признали, а в последнем слове даже попросили прощения. Кроме того, Телепнев попросил не наказывать его лишением свободы, так как он единственный добытчик в семье.
Сам избитый артист сейчас ведёт судебную тяжбу по взысканию с Телепнева и Ванкевича компенсации за материальный и моральный вред.
Примечательно, что история получила резонанс как раз после публикации, которую сделал Тимати из больничной палаты. Именно после этого «Единая Россия» приостановила членство Телепнева в партии, а правоохранители возбудили уголовное дело.
Разбирательство началось давно – зимой прошлого года в одной из ночных клубов Перми был избит DJ Smash. В результате драки у артист получил сотрясение мозга, перелом челюсти и закрытую черепно-мозговую травму. Артиста избили тогда ещё депутат Телепнев и его друг Сергей Ванкевич.
Тимати, комментируя драки в своём Instagram, допустил, по мнению экс-депутата, оскорбительные высказывания в его адрес. Бывший депутат просил суд взыскать с рэпера полмиллиона рублей за моральный вред.
Однако суд требования удовлетворил только частично. Кроме штрафа, Тимати должен в трёхдневных срок удалить видеозапись из Instagram.
Примечательно, что сам экс-депутат сейчас отбывает наказание в колонии за избиение DJ Smash. Суд признал виновным также и Ванкевича. Их проговорили к двум годам лишения свободы. Отмечается, что DJ Smash остался недоволен приговором – он требовал большего срока. При этом обвиняемые вину признали, а в последнем слове даже попросили прощения. Кроме того, Телепнев попросил не наказывать его лишением свободы, так как он единственный добытчик в семье.
Сам избитый артист сейчас ведёт судебную тяжбу по взысканию с Телепнева и Ванкевича компенсации за материальный и моральный вред.
Примечательно, что история получила резонанс как раз после публикации, которую сделал Тимати из больничной палаты. Именно после этого «Единая Россия» приостановила членство Телепнева в партии, а правоохранители возбудили уголовное дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии