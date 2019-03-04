Разбирательство началось давно – зимой прошлого года в одной из ночных клубов Перми был избит DJ Smash. В результате драки у артист получил сотрясение мозга, перелом челюсти и закрытую черепно-мозговую травму. Артиста избили тогда ещё депутат Телепнев и его друг Сергей Ванкевич.Тимати, комментируя драки в своём Instagram, допустил, по мнению экс-депутата, оскорбительные высказывания в его адрес.Однако суд требования удовлетворил только частично.Примечательно, чтоОтмечается, что DJ Smash остался недоволен приговором – он требовал большего срока. При этом обвиняемые вину признали, а в последнем слове даже попросили прощения. Кроме того, Телепнев попросил не наказывать его лишением свободы, так как он единственный добытчик в семье.Сам избитый артист сейчас ведёт судебную тяжбу по взысканию с Телепнева и Ванкевича компенсации за материальный и моральный вред.Примечательно, что