ИА «Ореанда-Новости» Во время заседания в Гарнизонном военном суде экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун перерезал себе на левой руке вены. Об этом сообщила его супруга, пишет РБК.

Заседание было в срочном порядке прервано, а самого Шестуна доставили в больницу. Состояние чиновника на данный момент неизвестно.

Его жена Юлия рассказала, что Шестун перед происшествием выступил перед судом с речью. По его словам, более года его пытали и избивали, пока он «без единого доказательства вины» находился в заключении.