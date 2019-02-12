Сотрудник конвойной службы сообщил, что Шестун хотел покончить с собой в СИЗО. Однако сам Шестун утверждает, что его действия не были попыткой суицида. Он просто устроил акцию протеста, чтобы ему вернули документы, которые отобрали, пишут РИА Новости.Кроме того,. По его словам, по нему прыгали и били дубинкой. Шестун пожаловался на боль в голове и отбитые почки. Он попросил вызвать ему скорую.Конвоир рассказал, что Шестуна осмотрел врач.Шеcтуна подозревают в превышении должностных полномочий. Cледствие полагает, что в период с 2008 по 2014 год передал в собственность частникам четыре земельных участка, хотя оcнований для этого у него не было. В результате он, по оценке правоохранителей, нанёс ущерб бюджету в 62,8 миллиона рублей.Вменяют ему ещё и получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, некая некоммерческая организация передала ему порядка 9,4 миллиона рублей за «покровительство». Кроме того, эта же организация купила для базы отдыха, принадлежащей Шестуну, оборудование на сумму 519 тысяч рублей. Таким образом, всего взятку бывшему главе района оценивают в 9,9 миллионов рублей.Шестун свою вину отрицает. Кроме того, члены его cемьи обратились к президенту Владимиру Путину с помощью видео. Семья экс-главы района попросила Путина помочь. Hодители задержанного также спрашивают, кто приказал уничтожить Шестуна и его родных.