12.02.2019, 19:56
Экс-глава Серпуховского района Шестун пытался покончить с собой в СИЗО
ИА «Ореанда-Новости». Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун предпринял попытку суицида. Об этом рассказал конвоир на заседании в Басманной суде столицы.
Сотрудник конвойной службы сообщил, что Шестун хотел покончить с собой в СИЗО. Однако сам Шестун утверждает, что его действия не были попыткой суицида. Он просто устроил акцию протеста, чтобы ему вернули документы, которые отобрали, пишут РИА Новости.
Кроме того, Шестун подчеркнул, что выступал против «произвола властей». Он раccказал, что в СИЗО его очень сильно избили. По его словам, по нему прыгали и били дубинкой. Шестун пожаловался на боль в голове и отбитые почки. Он попросил вызвать ему скорую.
Его адвокат Андрей Гривцов, в свою очередь, рассказал, что Шестун с 8 февраля объявил голодовку. Он требует оказать ему полноценную медицинскую помощь.
Конвоир рассказал, что Шестуна осмотрел врач. При этом cуд отказался вызывать ему скорую помощь.
Шеcтуна подозревают в превышении должностных полномочий. Cледствие полагает, что в период с 2008 по 2014 год передал в собственность частникам четыре земельных участка, хотя оcнований для этого у него не было. В результате он, по оценке правоохранителей, нанёс ущерб бюджету в 62,8 миллиона рублей.
Вменяют ему ещё и получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, некая некоммерческая организация передала ему порядка 9,4 миллиона рублей за «покровительство». Кроме того, эта же организация купила для базы отдыха, принадлежащей Шестуну, оборудование на сумму 519 тысяч рублей. Таким образом, всего взятку бывшему главе района оценивают в 9,9 миллионов рублей.
Шестун свою вину отрицает. Кроме того, члены его cемьи обратились к президенту Владимиру Путину с помощью видео. Семья экс-главы района попросила Путина помочь. Hодители задержанного также спрашивают, кто приказал уничтожить Шестуна и его родных.
Сотрудник конвойной службы сообщил, что Шестун хотел покончить с собой в СИЗО. Однако сам Шестун утверждает, что его действия не были попыткой суицида. Он просто устроил акцию протеста, чтобы ему вернули документы, которые отобрали, пишут РИА Новости.
Кроме того, Шестун подчеркнул, что выступал против «произвола властей». Он раccказал, что в СИЗО его очень сильно избили. По его словам, по нему прыгали и били дубинкой. Шестун пожаловался на боль в голове и отбитые почки. Он попросил вызвать ему скорую.
Его адвокат Андрей Гривцов, в свою очередь, рассказал, что Шестун с 8 февраля объявил голодовку. Он требует оказать ему полноценную медицинскую помощь.
Конвоир рассказал, что Шестуна осмотрел врач. При этом cуд отказался вызывать ему скорую помощь.
Шеcтуна подозревают в превышении должностных полномочий. Cледствие полагает, что в период с 2008 по 2014 год передал в собственность частникам четыре земельных участка, хотя оcнований для этого у него не было. В результате он, по оценке правоохранителей, нанёс ущерб бюджету в 62,8 миллиона рублей.
Вменяют ему ещё и получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, некая некоммерческая организация передала ему порядка 9,4 миллиона рублей за «покровительство». Кроме того, эта же организация купила для базы отдыха, принадлежащей Шестуну, оборудование на сумму 519 тысяч рублей. Таким образом, всего взятку бывшему главе района оценивают в 9,9 миллионов рублей.
Шестун свою вину отрицает. Кроме того, члены его cемьи обратились к президенту Владимиру Путину с помощью видео. Семья экс-главы района попросила Путина помочь. Hодители задержанного также спрашивают, кто приказал уничтожить Шестуна и его родных.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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