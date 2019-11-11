ИА «Ореанда-Новости». Экс-глава ЦСКА Михаил Барышев попытался сбежать из-под стражи, за что в его деле появилось дополнительное уголовное дело по части 3 статьи 313 УК РФ, сообщает издательство «ТАСС».

30 октября Барышев повершил попытку побега из следственного изолятора. Адвокат Барышева утверждает, что его подопечный не собирался сбегать из-под стражи, так как он добежал до лестницы и дальше не пошёл.

Следователь второго Западного военного суда попросил продлить срок задержания бывшего главы ЦСКА ещё на 3 месяца в связи с возможным выездом обвиняемого из страны и оказания давления на свидетелей по делу о взяточничестве.

В свою очередь Михаил Барышев изъявил желания сотрудничать со следствием и сообщить дополнительную информацию о недобросовестных лицах.

 