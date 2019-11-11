30 октября Барышев повершил попытку побега из следственного изолятора. Адвокат Барышева утверждает, что его подопечный не собирался сбегать из-под стражи, так как он добежал до лестницы и дальше не пошёл.Следователь второго Западного военного суда попросилбывшего главы ЦСКА ещё на 3 месяца в связи с возможнымпо делу о взяточничестве.В свою очередь Михаил Барышев изъявил желания сотрудничать со следствием и сообщить дополнительную информацию о недобросовестных лицах.