ИА «Ореанда-Новости». Бывшего начальника центра связи Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Игоря Шайкова обвинили в нарушениях при госзакупке компьютеров на сумму 160 миллионов рублей. Он и двое его заместителей – Павел Щетинин и Андрей Краснюков – стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Двоих арестовали, ещё один – в розыске. По данным Следственного комитета, ведомство закупало компьютеры в 2015 году.



Игорь Шайков руководил в 2015 году Главным центром инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН, когда закупались персональные ЭВМ. По версии следствия, он с двумя заместителями вступили в сговор и обеспечили победу в аукционе ФГУП «НТЦ «Атлас». Аукцион по госзакупке подразумевал контракт на поставку 1,5 тыс. комплектов «персональных электронно-вычислительных машин» общей стоимостью более 160 миллионов рублей. Таким образом, благодаря преступным действиям руководства ведомства, между государственным заказчиком и поставщиком в лице НТЦ «АТЛАС» был заключен госконтракт.

«Своими действиями соучастники причинили ущерб бюджету», – пояснили в пресс-службе Следственного комитета. По мнению следствия, ущерб был нанесён бюджету Российской Федерации, из которого и выделялись деньги на нужды ФСИН.

В настоящее время Шайков и Краснюков задержаны и находятся под стражей, Щетинин объявлен в федеральный розыск, так как он скрывается от следствия.

Бывшему начальнику и его заместителям Павлу Щетинину и Андрею Краснюкову предъявлено обвинение по третьей части 285-й статьи Уголовного кодекса России – "Злоупотребление должностными полномочиями", сообщили в Следственном комитете.

Нарушения в госзакупках было выявлено благодаря совместной работе сотрудников Следственного комитета, оперативных сотрудников Федеральной службы безопасности и службы собственной безопасности ФСИН.

При этом во ФСИН России опровергли ранее появившуюся в Сети информацию, что Щетинина не разыскивают вовсе, а насильно удерживают и подвергают пыткам со стороны ФСИН России.