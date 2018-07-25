ИА «Ореанда-Новости». Никита Белых, бывший губернатор Кировской области, который был осуждён за получение взяток, устроился на работу в исправительном учреждении, где отбывает наказание. О том, что сейчас Белых работает в качестве библиотекаря, рассказала его супруга Екатерина в мессенджере Telegram.



Из сообщения жены Белых следует, что экс-губернатор Никита Юрьевич переведён из карантина, он обустроился и приступил к работе в местной библиотеке.

– Принялся налаживать работу местной библиотеки, – сообщает его жена.

Со слов Екатерины Белых, в колонии, где отбывает наказание её супруг, «достаточно прилично», а на территории имеется храм. Она также сообщила о состоянии здоровья Никиты Белых:

– Чувствует себя не лучше, но и не хуже. Все то же самое, – пишет она в Telegram.

Напомним, бывший руководитель Кировской области отбывает наказание в исправительной колонии №5 в Рязанской области, в селе Клекотки в Скопинском районе. Его суд признал виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и к штрафу в размере более 48 миллионам рублей. Ещё в одном обвинении о получении взятки (во втором эпизоде) его оправдали, так как следствию не удалось собрать достаточное количество доказательств, квалифицирующий признак из дела исключили.

Задержан Белых был в июне 2016 года, через месяц Владимир Путин подписал указ о досрочном освобождении его от должности в связи с утратой к нему доверия. Окончательный приговор Белых был вынесен в феврале этого года.

Задержали Белых после того, как при нём оказалось сумма в 200 тысяч евро, пропитанных специальным раствором. По версии следствия, это была половина суммы, которую он получил в качестве вознаграждения от руководителя двух компаний Юрия Судгаймера. По версии следствия, за эти деньги «Лесохозяйственная управляющая компания» Судгаймера получила взамен в аренду лесные участки на льготных условиях.



