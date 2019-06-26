ИА «Ореанда-Новости» Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавина переведён в колонию строгого режима Хабаровского края. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСИН России по региону, сообщают РИА Новости.

Как заявил адвокат экс-губернатора, о переводе Хорошавина из СИЗО в колонию ему не сообщили.

9 февраля 2018 года Хорошавин был признан судом виновным в получении нескольких взяток в крупном размере и легализации доходов. Экс-губернатор приговорён к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей.