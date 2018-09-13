ИА «Ореанда-Новости». Виктор Суслов, бывший министр экономики Украины заявил, что Россию «можно разгромить в пыль», он даже назвал условия, при котором это возможно. Политик заявил это, комментируя российские учения «Восток-2018», на местном телеканале «112 Украина».



Экс-министр Украины по экономике сообщил, что военные учения России проводятся с целью убедить другие страны избегать военного конфликта с ней. При этом он заявил, что Россию «можно разгромить в пыль», если бы у неё не было ядерного оружия.

«Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня», — сказал Суслов.

Напомним, в России с 11 по 17 сентября проходят крупнейшие за последние 40 лет военные манёвры «Восток-2018», которыми командует министр обороны России Сергей Шойгу. Учения проходят на Дальнем Востоке, к ним присоединились подразделения из Китая и Монголии. По замыслу учений, Центр противостоит Востоку. В манёврах задействованы российский флот, более 300 тысяч военных, 36 тысяч танков, БТР и других бронетранспортных машин, более тысячи самолётов и до 80 военных кораблей.

Это не первые заявления властей Украины о том, что у Киева есть все для того, чтобы сокрушить Российскую армию. Например, в сентябре в интервью порталу "Обозреватель" депутат Верховной рады Юрий Береза заявил, что у Киева есть «все силы и средства», чтобы сокрушить любой флот на Азовском море, в том числе и российский. На это, по его мнению, уйдёт не более десяти минут.

«Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придет, уничтожается буквально за пять-десять минут», — считает депутат Верховной рады Украины.

При этом он рассказал, что украинские военно-морские силы могут уничтожить российские корабли с помощью советского оружия.

А бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в июле заявил о необходимости минирования Азовского моря, чтобы обезопасить Украину от потенциальной высадки российского десанта.

Чтобы украинские гражданские суда не подорвались на таких минных заграждениях, Гайдук предложил провожать их по военным фарватерам в составе караванов.