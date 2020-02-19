19.02.2020, 07:19
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
ИА «Ореанда-Новости». Юрия Ерофеева, возглавлявшего ранее в Омской области министерство здравоохранения, обнаружили мёртвым. Об этом уведомила ТАСС Лариса Болдинова, представитель регионального управления СК.
По словам Болдиновой, тело мужчины нашли под перевернувшимся снегоходом. Сейчас следователи устанавливают точную причину смерти.
В публикации издания "ОмскЦентрСилы" в Telegram сообщается, что Ерофеев был найден в Черлакском районе. О его пропаже заявила жена семнадцатого февраля. Утверждается в публикации, что бывший министр погиб во время катания на снегоходе.
Издание "Новый Омск" рассказало, что Ерофеев стоял во главе министерства здравоохранения Омской области с 2002 по 2012 год.
По словам Болдиновой, тело мужчины нашли под перевернувшимся снегоходом. Сейчас следователи устанавливают точную причину смерти.
В публикации издания "ОмскЦентрСилы" в Telegram сообщается, что Ерофеев был найден в Черлакском районе. О его пропаже заявила жена семнадцатого февраля. Утверждается в публикации, что бывший министр погиб во время катания на снегоходе.
Издание "Новый Омск" рассказало, что Ерофеев стоял во главе министерства здравоохранения Омской области с 2002 по 2012 год.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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