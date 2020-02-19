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По словам Болдиновой, тело мужчины нашли под перевернувшимся снегоходом. Сейчас следователи устанавливают точную причину смерти.В публикации издания "ОмскЦентрСилы" в Telegram сообщается, чтоИздание "Новый Омск" рассказало, что Ерофеев стоял во главе министерства здравоохранения Омской области с 2002 по 2012 год.