ИА «Ореанда-Новости» Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков был освобождён из-под стражи по решению Зубово-Полянского суд Мордовии из-за частичной декриминализации статьи 282 УК. О решении суда рассказала РИА Новости адвокат Квачкова Оксана Михалкина.

«Поскольку первая часть статьи 282 («Экстремизм») перестала быть уголовным преступлением, суд освободил его от отбывания наказания. Срок за попытку организовать мятеж уже истек», — сообщила она.

На обжалование того решения у прокуратуры есть 10 дней. Ожидается, что Квачков выйдет из колонии 19 февраля.

В 2005 году Квачков был арестован по подозрению в покушении на Анатолия Чубайса, занимавшего в то время пост главы РАО «ЕЭС России». Экс-полковник провёл в заключении три года, после чего был оправдан присяжными, ему даже удалось отсудить у Минфина 450 тысяч рублей за незаконное преследование.

Но затем, в 2010 году Квачкова вновь арестовали за организацию вооружённого мятежа и содействие терроризму. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы, однако позже сократил срок наказания до восьми лет. Квачков руководил движением «Народное ополчение Минина и Пожарского», которое было признанно террористической организацией и запрещено на территории России. В расследовании этого дела принимала участие ФСБ, по её заявлению, целью движения являлся захват власти в России.

В 2015 году Квачков записал из своей камеры видео к 10-летию попытки покушения на Чубайса, которое выложил в Сеть. Следствие нашло в видеообращении признаки экстремизма и призыва к терроризму. В 2017 году суд вынес приговор по этому делу.

К сроку Квачкова добавилось ещё полтора года колонии строгого режима. На данный момент первый срок наказания уже истёк. Квачков был освобождён из-за частичной декриминализации статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды). В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому привлечь к уголовной ответственности по данной статье можно будет, если человек совершил аналогичное преступление по ней же в течение одного года, за что был привлечён к ответственности административной.