Экс-полковник МВД Захарченко получил выговор в колонии за пропуск столовой
ИА «Ореанда-Новости». Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко получил в колонии выговор за то, что пропустил столовую.
Дмитрий Захарченко, отбывающий срок в мордовской колонии, получил выговор за то, что пропустил столовую. Последующие отклонения от поведения могут привести его в штрафной изолятор. Об это сообщил адвокат Захарченко Александр Горбатенко, ссылаясь на самого осуждённого.
По словам адвоката, за последующие нарушения Захарченко может попасть в штрафной изолятор. Наказание будет определяться администрацией колонии.
Дмитрий Захарченко осуждён на 12,5 лет за несколько эпизодов взяточничества. В квартире сестры борца с коррупцией были обнаружены денежные средства суммой почти в 9 миллиардов рублей.
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