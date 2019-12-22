ИА «Ореанда-Новости». Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко получил в колонии выговор за то, что пропустил столовую.

Дмитрий Захарченко, отбывающий срок в мордовской колонии, получил выговор за то, что пропустил столовую. Последующие отклонения от поведения могут привести его в штрафной изолятор. Об это сообщил адвокат Захарченко Александр Горбатенко, ссылаясь на самого осуждённого.

По словам адвоката, за последующие нарушения Захарченко может попасть в штрафной изолятор. Наказание будет определяться администрацией колонии.

Дмитрий Захарченко осуждён на 12,5 лет за несколько эпизодов взяточничества. В квартире сестры борца с коррупцией были обнаружены денежные средства суммой почти в 9 миллиардов рублей.