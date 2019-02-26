По делу также проходил бывший топ-менеджер «Лаборатории Касперского» и оперативник управления специальных технических мероприятий ГУВД по Москве Руслан Стоянов. Суд назначил ему срок в 14 лет строгого режима. При этом обвинения просило для Михайлова 23 года тюрьмы.Кроме того,Процессу по этому делу проходил в закрытом режиме.». Судья публично огласил только вводную и резолютивную части приговора. Комментариев от правоохранительных органов или адвокатов обвиняемых не было.Однако,В «Лаборатории Касперского» также сообщили, что компания не располагает информацией по делу, так как заседание было закрыто. В компании отметили, что Стоянов по-прежнему остаётся сотрудником «Лаборатории Касперского».Адвокат Александр Гусак, как сообщает Би-би-си, рассказал, что в своём последнем слове Стоянов назвал себя патриотом Роccии и вину отрицал. По словам защитника, Михайлов заявил примерно то же самое.Ранее по сообщениям СМИ стало известно, что два других фигуранта дела — Дмитрий Докучаев и Георгий Фомченков частично признали вину.Михайлова арестовали в декабре 2016 года. До этих событий он был главой 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ и считался одним из основных экспертов по киберпреступности в России.