26.02.2019, 19:37
Экс-полковника ФСБ приговорили к 22 годам тюрьмы за госизмену
ИА «Ореанда-Новости». Московский окружной военный суд приговорил бывшего начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ полковника Сергея Михайлова к 22 годам колонии строгого режима за госизмену.
По делу также проходил бывший топ-менеджер «Лаборатории Касперского» и оперативник управления специальных технических мероприятий ГУВД по Москве Руслан Стоянов. Суд назначил ему срок в 14 лет строгого режима. При этом обвинения просило для Михайлова 23 года тюрьмы.
Кроме того, Михайлова суд обязал выплатить 400 тысяч рублей штрафа, а Стоянова оштрафовали на 150 тысяч рублей. Эти средства пойдут на счёт Федеральной службы безопасности.
Процессу по этому делу проходил в закрытом режиме. Уголовное дело имеет гриф «Cекретно». Судья публично огласил только вводную и резолютивную части приговора. Комментариев от правоохранительных органов или адвокатов обвиняемых не было.
Однако, как сообщает «Коммерсант», Михайлова и Стоянова обвиняют в том, что они сообщили американскому Федеральному бюро раccледований информацию по делу, которое возбудили против основателя компании Chronopay Павла Врублевского. Отмечается, что за это Михайлов и Cтоянов получили порядка 10 миллионов долларов.
В «Лаборатории Касперского» также сообщили, что компания не располагает информацией по делу, так как заседание было закрыто. В компании отметили, что Стоянов по-прежнему остаётся сотрудником «Лаборатории Касперского».
Адвокат Александр Гусак, как сообщает Би-би-си, рассказал, что в своём последнем слове Стоянов назвал себя патриотом Роccии и вину отрицал. По словам защитника, Михайлов заявил примерно то же самое.
Ранее по сообщениям СМИ стало известно, что два других фигуранта дела — Дмитрий Докучаев и Георгий Фомченков частично признали вину.
Михайлова арестовали в декабре 2016 года. До этих событий он был главой 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ и считался одним из основных экспертов по киберпреступности в России.
По делу также проходил бывший топ-менеджер «Лаборатории Касперского» и оперативник управления специальных технических мероприятий ГУВД по Москве Руслан Стоянов. Суд назначил ему срок в 14 лет строгого режима. При этом обвинения просило для Михайлова 23 года тюрьмы.
Кроме того, Михайлова суд обязал выплатить 400 тысяч рублей штрафа, а Стоянова оштрафовали на 150 тысяч рублей. Эти средства пойдут на счёт Федеральной службы безопасности.
Процессу по этому делу проходил в закрытом режиме. Уголовное дело имеет гриф «Cекретно». Судья публично огласил только вводную и резолютивную части приговора. Комментариев от правоохранительных органов или адвокатов обвиняемых не было.
Однако, как сообщает «Коммерсант», Михайлова и Стоянова обвиняют в том, что они сообщили американскому Федеральному бюро раccледований информацию по делу, которое возбудили против основателя компании Chronopay Павла Врублевского. Отмечается, что за это Михайлов и Cтоянов получили порядка 10 миллионов долларов.
В «Лаборатории Касперского» также сообщили, что компания не располагает информацией по делу, так как заседание было закрыто. В компании отметили, что Стоянов по-прежнему остаётся сотрудником «Лаборатории Касперского».
Адвокат Александр Гусак, как сообщает Би-би-си, рассказал, что в своём последнем слове Стоянов назвал себя патриотом Роccии и вину отрицал. По словам защитника, Михайлов заявил примерно то же самое.
Ранее по сообщениям СМИ стало известно, что два других фигуранта дела — Дмитрий Докучаев и Георгий Фомченков частично признали вину.
Михайлова арестовали в декабре 2016 года. До этих событий он был главой 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ и считался одним из основных экспертов по киберпреступности в России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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