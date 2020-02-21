ИА «Ореанда-Новости». Бывшую помощницу вице-премьера РФ поместили под арест по обвинению в получении взятки от фармацевтической компании.

Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева подозревается следователями в получении взятки за снятие запрета на продажу медицинских препаратов. Сообщается, что Басманный суд поместил Алексееву под арест до 19 апреля. Её обвиняют в получении взятки от Максима Якушкина, который занимал пост генерального директора ООО «Промомед Рус» с 2014 по 2017 год.

Предположительно Алексеева, которая занимала пост заместителя председателя правительства РФ в 2015-2016 году, за счёт Якушкина съездила на Пхукет на новогодние праздники и в Доминикану на майские праздники. За данные услуги Алексеева должна была исключить некоторые вещества из постановления 183н, которое запрещало продажу препаратов с их содержанием в составе.



