ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал 28 ноября экспериментальный закон о налоге на профессиональный доход для самозанятых, который будет действовать до 2028 года в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области.

Экспериментальный налог предусматривает введение налога на профессиональный доход (НПД)для самозанятых граждан, проживающих в данных регионах. О том, что Владимир Путин заверил своей подписью новый закон, стало известно после того, как документ появился на официальном портале правовой информации.

Напомним, на прошлой неделе законопроект был одобрен Советом Федерации, ранее он прошёл три чтения в Государственной думе. Инициатором закона стал Сергей Вострецов, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Согласно задумке автора законопроекта, объём выплат для самозанятых может рассчитываться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Есть исключения, эта обязанность не коснётся получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также тех, кто находится на иждивении.

Самозанятые будут уплачивать налог с доходов от реализации товаров, выполнения работ, предоставления услуг или имущественных прав (например, аренда). При этом налог для физлиц будет по ставке 4 процента, для индивидуальных предпринимателей и юрлиц — 6 процентов. Те, кто на перешёл на выплату этого налога, НДФЛ в размере 13 процентов платить не будут – они освобождены. При этом на время эксперимента запрещено поднимать ставки НПД и уменьшать предельный размер доходов тех, с кого взимается налог.

Есть ограничения. На режим НПД могут перейти лишь те самозанятые, кто получает доход не более 200 тысяч в месяц (или 2,4 миллиона рублей в год), у которых нет в подчинении наёмных работников и работодателя, но имеют доход от использования имущества.

Все желающие перейти на НПД смогут регистрироваться, не посещая налоговую инспекцию, в приложении "Мой налог", и при помощи этой программы уплачивать налог. При регистрации гражданин должен указать регион, где ведёт деятельность. Если таких регионов несколько, самозанятый вправе выбрать один из них. Место ведения деятельности можно менять не чаще одного раза в год.