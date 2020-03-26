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По словам специалиста,Эксперт заявляет, что многие россияне опасаются, что при заражении простым вирусом они могут попасть в изолятор. По его словам, в этом плане чеснок может помочь.Михаил Лущик заявил, что чеснок можно жевать или глотать целый зубчик. Также специалистом было указано на то, что чеснок не является панацеей. В случая заболевания новым вирусом необходимо обратиться к медикам в специализированные лечебные учреждения.