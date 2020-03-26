26.03.2020, 14:27
Эксперт дал оценку силе чеснока в противостоянии коронавирусу
ИА «Ореанда-Новости». Чеснок может быть полезен лишь как профилактическое средство от коронавируса, но в случае инфицирования он не поможет, заявил эксперт Михаил Лущик журналистам радио Sputnik.
По словам специалиста, чеснок можно применять, чтобы защититься от простых вирусов, но не от коронавируса.
Эксперт заявляет, что многие россияне опасаются, что при заражении простым вирусом они могут попасть в изолятор. По его словам, в этом плане чеснок может помочь.
Михаил Лущик заявил, что чеснок можно жевать или глотать целый зубчик. Также специалистом было указано на то, что чеснок не является панацеей. В случая заболевания новым вирусом необходимо обратиться к медикам в специализированные лечебные учреждения.
По словам специалиста, чеснок можно применять, чтобы защититься от простых вирусов, но не от коронавируса.
Эксперт заявляет, что многие россияне опасаются, что при заражении простым вирусом они могут попасть в изолятор. По его словам, в этом плане чеснок может помочь.
Михаил Лущик заявил, что чеснок можно жевать или глотать целый зубчик. Также специалистом было указано на то, что чеснок не является панацеей. В случая заболевания новым вирусом необходимо обратиться к медикам в специализированные лечебные учреждения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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