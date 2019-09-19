ИА «Ореанда-Новости» Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли, получивший образование в Военно-морской академии США, опубликовал на сайте альянса статью, в которой упоминается несуществующее «море Азимова».

Специалист призвал обеспечить свободу судоходства в его акватории. Он указал на важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подводные лодки являются «способами отрицания этой свободы доступа». Высказывая точку зрения о том, что НАТО следует обеспечивать меры для демонстрации военно-морской мощи, Бэкли привёл в качестве примеров ситуации в Персидском заливе и в «море Азимова» (англ.: Sea of Asimov).

Позднее ошибка была исправлена. Оказалось, что имелось в виду Азовское море (англ.: Sea of Azov).