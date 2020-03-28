ИА «Ореанда-Новости». Эксперт объяснил причину распространения коронавируса COVID-19 в РФ. Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев заявил, что большинство случаев заражения коронавирусом в России связано с завозом инфекции из зарубежных стран.

Малеев подчеркнул, что 90% - случаи завоза инфекции. Однако распространение вируса уже началось и внутри страны. Причиной этого процесса являются люди, приехавшие из-за границы и не соблюдающие предписанный карантин.

По последним официальным данным, в России зафиксировано 1036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах страны.