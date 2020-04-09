09.04.2020, 07:48
Эксперт назвала причину роста числа инфицированных коронавирусом в РФ
ИА «Ореанда-Новости». Елена Малинникова, специалист по инфекционным болезням, в эфире программы "Прямой эфир" сделала заявление, что рост числа инфицированных коронавирусом в РФ можно объяснить тем, что многими россиянами не сразу стал соблюдаться режим самоизоляции, сообщает "Лента.ру".
Накануне эксперт сказала, что рост числа молодых жителей России, заболевших коронавирусом, связан с тем, что некоторые граждане отправились на природу вместо самоизоляции.
Накануне эксперт сказала, что рост числа молодых жителей России, заболевших коронавирусом, связан с тем, что некоторые граждане отправились на природу вместо самоизоляции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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