14.04.2020, 22:40
Эксперт: очереди в метро сильно не повлияют на рост числа заразившихся коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Ранее стало известно, что количество людей, переносящих коронавирусную инфекцию бессимптомно повысилось с 10% до 30%. Главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров назвал этот факт хорошим знаком.
Инфекционист утверждает, что скопление людей в метро не поспособствует сильному распространению вируса. С точки зрения Владимира Никифорова, увеличение бессимптомных носителей COVID-19 поможет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране.
Инфекционист утверждает, что скопление людей в метро не поспособствует сильному распространению вируса. С точки зрения Владимира Никифорова, увеличение бессимптомных носителей COVID-19 поможет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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