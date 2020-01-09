ИА «Ореанда-Новости». Лидер движения «Сильная Россия» прокомментировал проект ФСИН по упрощённому трудоустройству заключённых.

По словам лидера движения «Сильная Россия» Антона Цветкова, инициатива, безусловно, правильная. Однако её реализация на данный момент невозможна, заявил эксперт РИА Новости.

Цветков объяснил, что дело в неконкурентоспособности бывших заключённых. Человек, который только что вышел на свободу, зачастую не способен на соперничество. По его мнению, инициатива в итоге станет лишь формальностью, так как она не в состоянии поменять общей картины.

Идея ФСИН состоит в том, чтобы открыть социальным работникам доступ к размещению данных заключённых на портале «Работа России». Они смогут отправлять заявки, что поможет бывшим заключённым устроиться на работу.