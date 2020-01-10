ИА «Ореанда-Новости». Специалист прокомментировал принятую конгрессом США резолюцию по Ирану.

Программный директор Валдайского клуба, директор института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцев прокомментировал резолюцию по Ирану, которую принял конгресс США.

По словам политического эксперта, эта резолюция не сможет удержать Трампа от единичных военных ударов. Он также отметил, что она пока не имеет силы. Для вступления в силу данной инициативы необходимо её одобрение сенатом, чьё заседание по этому поводу состоится на следующей неделе.

Единичные удары, которые наносит Трамп, воспринимаются как борьба с терроризмом. Именно одно из таких военных решений послужило убийством Сулеймани и накалило обстановку между странами. Никто не может запретить президенту "бороться с террором".

Сушенцев подчеркнул, что администрация Трампа не готова к войне. Она не собирается дальше провоцировать Иран, ведь война с этим государством – большой риск.