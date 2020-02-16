ИА «Ореанда-Новости». Эксперт прокомментировал слова губернатора Костромской области о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.

Председатель общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет» Кирилл Кабанов прокомментировал слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова о том, что борьба с коррупцией стала страшнее самой коррупции. Кабанов считает, что губернатор затронул правильную тему.

Председатель НАК отметил, что данная фраза была вырвана журналистами из контекста и растиражирована. Однако борьба с коррупцией действительно является проблемой. Многие проверяющие хватаются за разные мелочи, превращая любые проверки в простой формализм. Это очень плохо, подытожил Кабанов.

Ранее на пресс-конференции Сергей Ситников, отвечая на вопрос журналистки, сказал, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции. Он отметил, что к этому вопросу нужно подходить очень аккуратно, а не пытаясь победить всех, и себя в том числе.



