ИА «Ореанда-Новости». Специалист прокомментировал решение Путина уволить главу Чувашии.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский прокомментировал решение Путина отстранить от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева. Эксперт отмечает, что поводом для увольнения стали причины морально-этического характера.

Потуремский считает, что поведение, которое в последнее время демонстрировал Игнатьев, можно назвать отвратительным. Его недавние скандалы ничем не объяснимы, однако, подчеркнул Потуремский, ему воздалось по делам.

Игнатьев утратил доверие населения из-за нескольких скандалов. Самой громкой стала история с ключами от новых служебных машин, которые поступили в МЧС. Чиновник заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами.