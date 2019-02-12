ИА "Ореанда-Новости". Из-за введения обязательной маркировки парфюмерной продукции проблем с поставками не ожидается. Об этом журналистам заявил Реваз Юсупов, занимающий должность заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий. На территории России маркировка парфюмерии вводится с 1 марта.

Юсупов подчеркнул, что к нежелательным потрясениям рынка введение маркировки ни на рынке парфюмерии, ни на любом другом не приведёт. Представитель ЦРПТ пояснил, что опыт других государств свидетельствует о том, что проблем при введении маркировки возникнуть не должно, передаёт агентство «ТАСС».

При этом замглавы ЦРПТ указал, что такая мера, как маркировка, призвана защитить потребителей от контрафакта и фальсификата. Легальный производитель и представители компаний-импортёров выиграют тоже – репутационные издержки, таким образом, снизятся, что даст возможность нарастить долю на занимаемом рынке.

«Для «серых» игроков последствия действительно будут драматичными. Они не смогут продавать на территории России незаконно ввезенные или произведенные товары», - поделился с журналистами Юсупов.

Министерство промышленности и торговли громких заявлений пока не делает, отмечая, что для выводов необходимо провести эксперимент.

В министерстве отмечают, что все товарные категории, которые будут промаркированы, пройдут через стадию эксперимента. На этом этапе решаются все технические вопросы, а также устраняются возможные недостатки. Отладка процессов пройдёт на всех стадиях – от производителя до розничных торговых точек.

«Пока выявленные в процессе пилота сложности не будут устранены, обязательная маркировка вводиться не будет», - подчеркнули в Минпромторге.

Напомним, эксперимент по маркировке духов, туалетной воды и фотокамер решено провести в период с 1 марта по 30 ноября 2019 года.