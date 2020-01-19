ИА «Ореанда-Новости». Специалист оценил итоги берлинской конференции по Ливии.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Борис Долгов заявил, что конференция по Ливии, несомненно, является важным этапом в процессе урегулирования ситуации в стране. Однако эксперт считает, что главная проблема заключается в том, как «внешние игроки» и сами участники конфликта будут выполнять эти договорённости.

По мнению Долгова, реализация достигнутых договорённостей – главное, на чём сейчас нужно сосредоточиться.

Востоковед также отметил, что действительно важным моментом является эмбарго, так как любая военная помощь приведёт к продолжению войны.