08.04.2020, 18:20
Эксперт рассказал, чем отличается российско-украинский "Союз" от полностью российского
ИА «Ореанда-Новости». Средняя ракета "Союз-2.1а", собранная полностью из отечественных комплектующих, которая девятого апреля с пилотируемым кораблём "Союз МС" должна отправиться к МКС, превосходит созданный с использованием изготовленных на Украине элементов носитель "Союз-ФГ".
Об этом сделал заявление космонавт Анатолий Иванишин, слова которого передает РИА Новости.
По мнению эксперта, "Союз-2.1а" отличается улучшенной системой управления двигателями. В результате этого, заявляет он, данная ракета имеет повышенную точность выведения на орбиту. По словам специалиста, на ракете "Союз-ФГ", точность выведения составляла до сорока двух километров по высоте, в данном случае будет не более пяти.
Об этом сделал заявление космонавт Анатолий Иванишин, слова которого передает РИА Новости.
По мнению эксперта, "Союз-2.1а" отличается улучшенной системой управления двигателями. В результате этого, заявляет он, данная ракета имеет повышенную точность выведения на орбиту. По словам специалиста, на ракете "Союз-ФГ", точность выведения составляла до сорока двух километров по высоте, в данном случае будет не более пяти.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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