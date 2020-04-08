Об этом сделал заявление космонавт Анатолий Иванишин, слова которого передает РИА Новости.По мнению эксперта,В результате этого, заявляет он, данная ракета имеет повышенную точность выведения на орбиту. По словам специалиста, на ракете "Союз-ФГ", точность выведения составляла до сорока двух километров по высоте, в данном случае будет не более пяти.