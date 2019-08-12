ИА «Ореанда-Новости» Глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон высказал мнение о том, что страну ожидают значительные трудности, если продолжится массовый выезд трудоспособных граждан за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами.

«Люди из страны выезжают достаточно активно и пока ещё пересылают деньги, достаточно много. Это позволяет балансировать в значительной степени платёжный баланс», – заявил он в эфире YouTube-канала PolitWera, отвечая на вопрос о том, на какой срок ещё хватит ресурсов у экономики Украины. По мнению Саливона, когда мигранты окончательно осядут в других странах, перевезут туда свои семьи и перестанут посылать в страну финансовые средства, станет намного труднее поддерживать инфраструктуру в государстве, которое когда-то было рассчитано на проживание почти 50 миллионов человек.

«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться. Если новая команда (президента Владимира Зеленского. – Ред.) начнёт, продолжит или нарастит действия по разрушению промышленности, то, наверно, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться ещё стремительнее», – сказал специалист.