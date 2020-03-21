ИА «Ореанда-Новости». Доктор медицинских наук сообщил, когда пандемия коронавируса пойдёт на спад в России. По мнению члена ВАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолия Альштейна, пандемия COVID-19 может пойти на спад через два месяца.

Альштейн отметил, что важно применять диагностику инфекции на всех, кто поступает в медучреждения с пневмонией.

Специалист подчёркивает, что нет никаких гарантий того, что Россия подавит пандемию коронавируса к лету. Человечество впервые сталкивается с эпидемией, вызванной этим вирусом, поэтому пока сложно делать точные прогнозы.

Однако Альштейн обратил внимание, если не полное прекращение, то определённый спад пандемии в аналогичные сроки ожидаются во всём мире. Роли вакцины в этом спаде не будет, отмечает эксперт. Вакцина нужна для дальнейшего изучения вируса, а также предотвращения повторной вспышки.

