Эксперт сказал о плохих новостях для азербайджанских ВВС. Он заявил, что в то время, когда в Армении осваивают истребители поколения 4+, в Азербайджане продолжают эксплуатировать МиГ-29.27 декабря в Армению прибыли первые четыре самолёта Су-30СМ. Премьер-министр Никол Пашинян, который встречал самолёты в Ереване, назвал покупку российских истребителей главным приобретением 2019 года. Предполагается поставка в Армению ещё восьми истребителей Су-30СМ.Авиационный парк ВВС Азербайждана преимущественно состоит из МиГ-29, сделанных в СССР. Эти самолёты были приобретены Азербайджаном у Украины.