29.12.2019, 12:13
Эксперт рассказал о "плохих новостях" для Азербайджана из-за появления Су-30 у Армении
ИА «Ореанда-Новости» Армянские ВВС после приобретения российских истребителей Су-30СМ приобрели в воздушном пространстве Закавказья превосходство. Об этом заявил в Twitter эксперт с Мальты Бабак Тагвей.
Эксперт сказал о плохих новостях для азербайджанских ВВС. Он заявил, что в то время, когда в Армении осваивают истребители поколения 4+, в Азербайджане продолжают эксплуатировать МиГ-29. По словам специалиста, ВВС Азербайджана сегодня не в состоянии приобрести передовые истребители у РФ и стран Запада. Он считает, что Азербайджану можно купить китайские самолёты JF-17.
27 декабря в Армению прибыли первые четыре самолёта Су-30СМ. Премьер-министр Никол Пашинян, который встречал самолёты в Ереване, назвал покупку российских истребителей главным приобретением 2019 года. Предполагается поставка в Армению ещё восьми истребителей Су-30СМ.
Авиационный парк ВВС Азербайждана преимущественно состоит из МиГ-29, сделанных в СССР. Эти самолёты были приобретены Азербайджаном у Украины.
Эксперт сказал о плохих новостях для азербайджанских ВВС. Он заявил, что в то время, когда в Армении осваивают истребители поколения 4+, в Азербайджане продолжают эксплуатировать МиГ-29. По словам специалиста, ВВС Азербайджана сегодня не в состоянии приобрести передовые истребители у РФ и стран Запада. Он считает, что Азербайджану можно купить китайские самолёты JF-17.
27 декабря в Армению прибыли первые четыре самолёта Су-30СМ. Премьер-министр Никол Пашинян, который встречал самолёты в Ереване, назвал покупку российских истребителей главным приобретением 2019 года. Предполагается поставка в Армению ещё восьми истребителей Су-30СМ.
Авиационный парк ВВС Азербайждана преимущественно состоит из МиГ-29, сделанных в СССР. Эти самолёты были приобретены Азербайджаном у Украины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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