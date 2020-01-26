Среди полезных ритуалов эксперт перечислила стакан молока, чтение книг, чистку зубов, непродолжительную прогулку, принятие душа, а также разгадывание кроссвордов.Специалист заявляет, что действия, описанные выше, не будут у детей вызывать лишнего напряжения. При этом она отметила, что "ритуал" не должен длиться более тридцати минут.Рассказова пояснила, что полные запреты на гаджеты работают неэффективно. Она сказала, что запретить гаджеты полностью готов каждый третий из числа родителей, 50 процентов дают разрешение на все и лишь 17 процентов умеют договариваться.