26.01.2020, 08:31
Эксперт рассказала, чем можно отвлечь детей от гаджетов перед сном
ИА «Ореанда-Новости» Еленой Рассказовой, кандидатом психологических наук, заявлено в разговоре с "Российской газетой" о том, что эффективным способом отвлечь детей от гаджета перед сном является ввод ритуала подготовки ко сну.
Среди полезных ритуалов эксперт перечислила стакан молока, чтение книг, чистку зубов, непродолжительную прогулку, принятие душа, а также разгадывание кроссвордов.
Специалист заявляет, что действия, описанные выше, не будут у детей вызывать лишнего напряжения. При этом она отметила, что "ритуал" не должен длиться более тридцати минут.
Рассказова пояснила, что полные запреты на гаджеты работают неэффективно. Она сказала, что запретить гаджеты полностью готов каждый третий из числа родителей, 50 процентов дают разрешение на все и лишь 17 процентов умеют договариваться.
Среди полезных ритуалов эксперт перечислила стакан молока, чтение книг, чистку зубов, непродолжительную прогулку, принятие душа, а также разгадывание кроссвордов.
Специалист заявляет, что действия, описанные выше, не будут у детей вызывать лишнего напряжения. При этом она отметила, что "ритуал" не должен длиться более тридцати минут.
Рассказова пояснила, что полные запреты на гаджеты работают неэффективно. Она сказала, что запретить гаджеты полностью готов каждый третий из числа родителей, 50 процентов дают разрешение на все и лишь 17 процентов умеют договариваться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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