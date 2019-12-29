29.12.2019, 10:53
Эксперт рассказала, кому необходимо отказаться от шпрот
ИА «Ореанда-Новости» Соль, которая содержится в шпротах, повышает артериальное давление и задерживает жидкость. Из-за этого происходит сбой в обмене веществ и отек сосудов. Об этом заявила "Аргументам и фактам" Елена Соломатина, работающая диетологом.
Специалист заявила, что не запрещается съесть во время празднования Нового года несколько шпрот. Пе словам, ничего плохого не произойдёт, если съесть один бутерброд.
Однако специалист не советует употреблять в пищу шпроты тем, у кого проблемы с желчным пузырём и с желудочно-кишечным трактом, например, холецистит или язва.
Тем, у кого имеются проблемы с лишним весом, также желательно ограничить употребление шпрот.
Помимо этого, Соломатина отметила, что при копчении происходит выделение бензапирена, который является канцерогеном.
Специалист заявила, что не запрещается съесть во время празднования Нового года несколько шпрот. Пе словам, ничего плохого не произойдёт, если съесть один бутерброд.
Однако специалист не советует употреблять в пищу шпроты тем, у кого проблемы с желчным пузырём и с желудочно-кишечным трактом, например, холецистит или язва.
Тем, у кого имеются проблемы с лишним весом, также желательно ограничить употребление шпрот.
Помимо этого, Соломатина отметила, что при копчении происходит выделение бензапирена, который является канцерогеном.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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