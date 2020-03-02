Накануне Олег Журавлёв, возглавляющий российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии, уведомил о том, что РФ после того, как руководство Сирии закрыло небо над Идлибом, не может дать гарантий безопасности полётов авиации Турции в республике.Эксперт было заявлено, что Турция является одним из государств-гарантов соглашений, подписанных в Астане. В соответствии с этими соглашениями РФ несёт некую ответственность за происходящее в Сирии, в том числе и с военными из Турции. Однако он отметил, что после того, как Турцией были начаты военные действия против армии республики, руководство Сирии, закрыв воздушное пространство над Идлибом, приняла абсолютно правомерное решение.В связи с этим, заявил Долгов, российская сторона правомерно уведомила о том, что не может гарантировать сохранность самолётов Турции и их беспилотных летательных аппаратов. Также он отметил, что с РФ снимается ответственность за те возможные потери, которые будут у Турции при проведении военных действий против армии Сирии.