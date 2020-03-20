ИА «Ореанда-Новости» . Старший аналитик инвестиционного российского банка «БКС Премьер» Антон Покатович предложил свои варианты дальнейшего развития экономической ситуации после сохранения Центробанком ключевой ставки. Об этом сообщает издание «REGNUM».

Эксперт предположил, что курс российского рубля из-за сохранения ставки остановится на пороге в 70-73 рубля за доллар, а уровень инфляции по итогам текущего года составит примерно 4-6%. При этом, по мнению Антона Покатовича, внутренний валовой продукт государства может снизиться примерно на 0,3-0,8 %.

Ранее сообщалось, что российский Центральный Банк решил сохранить ключевую ставку в размере 6% годовых. Размер ключевой ставки, которая представляет собой минимальную процентную ставку по кредитам, оказывает влияние на степень инфляции, а также валюту государства и ВВП.

Российские эксперты предполагают, что решение о сохранении ставки на прежнем уровне является компромиссом в связи с необходимостью балансировать между падением рубля и угрозой замедления мировой экономики из-за сложившейся на рынке ситуации.