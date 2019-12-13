По её мнению, ситуация с санкциями в ближайшие годы не улучшится.Накануне Шарль Мишель, возглавляющий Евросовет, подтвердил информацию о том, что ЕС на полгода продлил экономические санкции против РФ. По его заявлению, в этом вопросе особо важным пунктом остаётся выполнение минских соглашений. Он отмечает, что ЕС будет очень внимателен у этому пункту.Эксперт сказала, что на торговую политику ЕС оказывают также сложные отношения между Пекином и Вашингтоном.