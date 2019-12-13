13.12.2019, 11:58
Эксперт выступила с призывом к РФ развивать торговлю, не оглядываясь на европейские санкции
ИА «Ореанда-Новости». Доцент кафедры экономической теории РЭУ Екатерина Новикова сказала РИА Новости о том, что РФ необходимо усиливать конкурентные преимущества и выстраивать торговую политику, невзирая на то, что ЕС продлил санкции. По её мнению, ситуация с санкциями в ближайшие годы не улучшится.
Накануне Шарль Мишель, возглавляющий Евросовет, подтвердил информацию о том, что ЕС на полгода продлил экономические санкции против РФ. По его заявлению, в этом вопросе особо важным пунктом остаётся выполнение минских соглашений. Он отмечает, что ЕС будет очень внимателен у этому пункту.
Эксперт сказала, что на торговую политику ЕС оказывают также сложные отношения между Пекином и Вашингтоном.
Накануне Шарль Мишель, возглавляющий Евросовет, подтвердил информацию о том, что ЕС на полгода продлил экономические санкции против РФ. По его заявлению, в этом вопросе особо важным пунктом остаётся выполнение минских соглашений. Он отмечает, что ЕС будет очень внимателен у этому пункту.
Эксперт сказала, что на торговую политику ЕС оказывают также сложные отношения между Пекином и Вашингтоном.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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