ИА «Ореанда-Новости». По мнению эксперта, развитие в России искусственного интеллекта превосходит некоторые европейские страны. Однако директор Центра «Сколтеха» по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных Максим Федоров считает, что до Китая РФ ещё далеко.

Специалист отметил, что в России активно занимаются развитием сферы ИИ. Проактивную позицию заняли и на уровне экспертного сообщества, и на уровне государства. Тем временем в Европе данная сфера попала в стагнацию. Объём инвестиций в ИИ в европейских странах сейчас намного ниже, чем «у тех же США».

Однако о том, что Россия в сфере ИИ обгоняет Китай, говорить преждевременно.

Ранее на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) была опубликована информация о том, что по данным организации, Россия в сфере развития ИИ превосходит КНР.