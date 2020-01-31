ИА «Ореанда-Новости». Елена Егорова, работающая в Российском экономическом университете имени Плеханова, рассказала, что молодые семьи в РФ распадаются вследствие того, что несерьёзно относятся к браку. 

Специалист заметила, что отсутствие семейных обязательств и инфантильность молодых людей являются сегодня главными причинами разводов. Также Егорова среди причин распадов семей назвала завышенные ожидания от супруга в перспективах семьи и в карьерном росте и финансовые трудности. 

Кроме того, экспертом отмечено, что на успешность отношений в семье сильно влияет жилищный вопрос. 

Егорова говорит, что российские пары не хотят идти на компромиссы в семейной жизни. Также она отмечает, что на семейные отношения влияют вмешательства со стороны близких. 

843 тысячи браков было зарегистрировано в РФ в 2019 году. В прошедшем году состоялось 472 тысячи разводов.