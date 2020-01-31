31.01.2020, 08:59
Эксперт рассказала, почему в РФ распадаются молодые семьи
ИА «Ореанда-Новости». Елена Егорова, работающая в Российском экономическом университете имени Плеханова, рассказала, что молодые семьи в РФ распадаются вследствие того, что несерьёзно относятся к браку.
Специалист заметила, что отсутствие семейных обязательств и инфантильность молодых людей являются сегодня главными причинами разводов. Также Егорова среди причин распадов семей назвала завышенные ожидания от супруга в перспективах семьи и в карьерном росте и финансовые трудности.
Кроме того, экспертом отмечено, что на успешность отношений в семье сильно влияет жилищный вопрос.
Егорова говорит, что российские пары не хотят идти на компромиссы в семейной жизни. Также она отмечает, что на семейные отношения влияют вмешательства со стороны близких.
843 тысячи браков было зарегистрировано в РФ в 2019 году. В прошедшем году состоялось 472 тысячи разводов.
Специалист заметила, что отсутствие семейных обязательств и инфантильность молодых людей являются сегодня главными причинами разводов. Также Егорова среди причин распадов семей назвала завышенные ожидания от супруга в перспективах семьи и в карьерном росте и финансовые трудности.
Кроме того, экспертом отмечено, что на успешность отношений в семье сильно влияет жилищный вопрос.
Егорова говорит, что российские пары не хотят идти на компромиссы в семейной жизни. Также она отмечает, что на семейные отношения влияют вмешательства со стороны близких.
843 тысячи браков было зарегистрировано в РФ в 2019 году. В прошедшем году состоялось 472 тысячи разводов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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