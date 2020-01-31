Специалист заметила, что отсутствие семейных обязательств и инфантильность молодых людей являются сегодня главными причинами разводов. Также Егорова среди причин распадов семей назвала завышенные ожидания от супруга в перспективах семьи и в карьерном росте и финансовые трудности.Егорова говорит, что российские пары не хотят идти на компромиссы в семейной жизни. Также она отмечает, что на семейные отношения влияют вмешательства со стороны близких.843 тысячи браков было зарегистрировано в РФ в 2019 году. В прошедшем году состоялось 472 тысячи разводов.