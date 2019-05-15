Издание сообщает, что основной версией смерти Доренко является естественные причины. Медики утверждают, что журналист скончался от разрыва аневризмы аорты. При этом отмечается, что официальных документов по экспертизе ещё не поступало. Как только придут результаты экспертизы, родственники проведут прощание.Напомним, Сергей Доренко скончался 9 мая. Похороны были запланированы на 12 мая, однако его дочери настояли на том, чтобы провести повторную экспертизу. Они полагали, что журналиста могли отравить.