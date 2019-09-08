Ряд международных экспертов высказал своё мнение по поводу её применения.

В оценке цифровых выборов принимали участие девять экспертов из таких стран как Германия, Нидерланды, Дания, Испания, Италия, Франция, Швеция и Сербия. Они совершили рабочий визит в столицу Российского государства с целью протестировать новую систему выборов на избирательных участках. Ещё вчера, 7 сентября, они успели оценить работу площадок, которые предназначены для досрочного голосования.

В целом, международные эксперты дали высокую оценку цифровизации выборов в Московскую городскую думу. По словам сербского политика и бывшего вице-спикера парламента Сербии Божидара Делича, электронные выборы являются будущим для всех государств. На него произвело огромное впечатление работа всей цифровой площадки – люди со всего мира могут отдать свой голос благодаря размещению этой системы в открытом доступе. Божидар Делич добавил, что новая система голосования является наиболее демократичной, и сербским властям было бы оптимально применить её у себя в стране. Юрист и советник Совета Европы по вопросам института интернет-омбудсмена из Франции Дэн Шефет также подчеркнул превосходство технической стороны вопроса. Однако, эксперт высказался о том, что необходимо соблюдать баланс, не позволяющий переступить демократические принципы выборов.

Международные эксперты в ходе наблюдения за электронными выборами отметили также и хорошее качество оснащённости столичных избирательных участков в плане технологичности.