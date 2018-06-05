ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российская организация под названием «Зеленый патруль» составила рейтинг регионов по стране, где наблюдается лучше всего и хуже всего ситуация с экологией. Кто открывает рейтинг, а кто находится в аутсайдерах?

Рейтинг экологическая организация публикует по традиции каждый год. Всего было изучено 85 районов. Для исследования взяли данные за весенние месяцы. В своей работе рабочая группа взяла три параметра – индекса, которые рассчитали в процентном соотношении в данном регионе: природоохранный, промышленно-экологический, социально-экологический. Исходя их этих трёх значений индексов, вывели один сводный. Он и распределил регионы по рейтингу на свои места.

В аутсайдерах по экологии оказались Свердловская, Челябинская и Московская области. Свердловская расположилась в самом конце списка на 85-м месте, Челябинская и Московская области оказались на 84-м и 83-м местах соответственно. Москва находится в этом списке на 23-й строчке. Санкт-Петербург обошёл её, он на седьмом месте.

Зато в тройке лидеров Тамбовская область – у неё первое место по экологическому индексу, Республика Алтай на втором, Алтайский край на третьем. За ними Курская и Белогородская области.

Для сравнения приводим индексы лидеров и индексы аутсайдеров. В тамбовской области сводный индекс равен 69, в Алтае – 62, в Алтайском крае – 59.

В Свердловской и Челябинской областях индексы равны 36 процентам. В Московской – 39 процентов, чуть выше Иркутская область – 40 процентов.

Напомним, проблемы Московской области кроются в том, что в регионе существует «беда» со свалками, отмечают экологи. А вот в Челябинской области на протяжении всего прошлого года фиксировали в воздухе превышение загрязняющих веществ, двумя годами ранее Челябинская область также была регионом, где была замечена самая худшая экологическая обстановка.

