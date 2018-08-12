ИА «Ореанда-Новости». Эксперты из издания TJournal провели ряд исследований по выявлению регионов Российской Федерации, где чаще всего заводятся уголовные дела из-за участия граждан в митингах или репостах в социальных сетях.

Сообщается, что статистические данные для исследования были представлены Генеральной прокуратурой Российской Федерации, а также Федеральной службой государственной статистики. На их основе была создана карта с отмеченными регионами, где сосредоточено максимальное и минимальное число уголовных разбирательств за участие в мирном шествии или картинки в социальных сетях.

Стало известно, что уголовные дела заводятся из-за обвинения участников митинга или тех, кто репостит неподобающие записи в Интернете, в экстремистских делах.



Выяснилось, что меньше всего преступлений данного характера приходится на культурную столицу нашей родины – город Санкт-Петербург.



За шесть лет, с 2011 по 2017 год, было заведено лишь 2,2 дела в расчете на 100 тысяч человек. Таким образом, город на Неве занял почетное последнее место в данном рейтинге.

В конце списка также были отмечены другие субъекты Российской Федерации. В частности здесь расположились Ямало-Ненецкий автономный округ, Волгоградская, Пензенская и Белгородская области. На данных территориях сложнее всего попасть под уголовную ответственность за экстремистские действия.

Лидером списка является республика Карелия.



На этих северных территориях за период с 2011 по 2017 год было зафиксировано 19,9 уголовных дела на 100 тысяч жителей региона. Эксперты TJournal утверждают, что данная статистика должна помочь местным и федеральным властям принять соответствующие меры по контролю и пропагандой действий, предотвращающих развитие экстремизма.

Отмечается, что на втором месте, сразу за республикой Карелия, расположилась республика Алтай. В первой тройке оказалась также одна из Кавказских республик – Кабардино-Балкария.



Такое распределение мест показалось экспертам вполне закономерным. Эксперты TJournal также отметили, что в Ингушетии и Новгородской области за последние семь лет было зафиксировано достаточно большое количество правонарушений экстремисткой направленности.

Напомним, что согласно действующему законодательству, уголовные дела в отношении экстремизма заводятся по статье 282 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Самым суровым наказанием считается лишение свободы сроком до шести лет, если экстремистские действия были совершенны в составе организованной группы.