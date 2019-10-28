В Росстате заявляют, что за лето численность рабочей силы составила порядка 76 миллионов человек, из который 3,3 миллионов числятся как безработные. Летом прошлом года безработных числилось больше - 3,5 миллиона человек.Безработных становится меньше, при этом отмечается, что одновременно с этим происходит рост номинальных заработных плат.По данным Росстата, 24 % из числа безработных составляют молодые люди до 25 лет. Исследования показали, что 25 % безработных ищут работу уже более одного года.Выяснилось, что сложнее всего найти работу в сельской местности.Лидерами рейтинга помимо столицы Росси, являются Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ. Чуть позади расположились Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ.