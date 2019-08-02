Это место располагается в Крымской Республике.

По информации, предоставленной директором Морского гидрофизического института Российской академии наук Сергеем Коноваловым, самая чистая вода находится поблизости крымского мыса под названием Тарханкут. Купаться в наиболее чистой воде Чёрного моря можно будет на западе полуострова.

Причина благоприятных условий для принятия водных процедур заключается прежде всего в том, что именно здесь система течений движется против часовой стрелки. Вода поступает к берегу из наиболее глубоководных мест моря. Известно, что именно эта часть моря обладает самой чистой водой.

Также Сергей Коновалов отметил и другие места в Крыму, пригодные для купания. К ним можно отнести всё побережье Крыма, расположенное на юге полуострова. Здесь, по словам эксперта, также наблюдаются глубинные места в море вкупе с узким шельфом. В городе Ялта, несмотря на то, что здесь находится крупный порт, акватория моря также благоприятна для купания. Этому способствует выпуск сточных вод на большой глубине.

Наиболее загрязнённые воды Чёрного моря зафиксированы в западной части полуострова Крым. Румынское и украинское черноморское побережье также не могут похвастаться благоприятными условиями для купания. Эксперт настоятельно не рекомендует купаться в водах, расположенных на территории портовых городов, на мелководье и в заливах.