ИА «Ореанда-Новости». Эксперты НИУ ВШЭ рассказали о влиянии выходной недели на рост российской экономики. Специалисты отмечают в «Комментариях о государстве и бизнесе», что рост российской экономики может снизиться на 1%.

Эксперты полагают, что в этом году российская экономика вынуждена будет перетерпеть серьёзные потрясения, так как её динамика по-прежнему не ясна. Каникулы в начале апреля могут отобрать российского ВВП в этом году примерно 1%.

В обзоре также отмечается, что многое зависит от ситуации с пандемией. Если обстановка улучшится, то реальная экономика и цена на нефть могут восстанавливаться.