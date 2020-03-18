Об этом эксперты рассказали РБК. Банковских служащих переводят на работу из дома в связи с распространением коронавируса.Эксперты говорят, что переход на режим удаленной работы чреват нехваткой мощностей серверов и увеличением нагрузки на них. Помимо этого, может случиться увеличение роста числа атак хакеров на незащищённые домашние сети служащих банков. Целью атак, отмечают специалисты, станут кражи персональных данных и денег.