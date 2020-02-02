02.02.2020, 11:20
Эксперты поделились информацией, как распознать телефонного мошенника
ИА «Ореанда-Новости». Представители банков поделились с "Российской газетой" информацией о том, каким образом можно распознать телефонного мошенника и тем самым не дать ему возможность совершить кражу с банковской карты.
Эксперты заявляют о необходимости обратить внимание на сведения, которые собеседник требует ему предоставить. Так, представителем банка никогда не будет запрашиваться пин-код карты или её номер, а также код из СМС-сообщения, CW-код и пароль для совершения входа в личный кабинет клиента.
Эксперты говорят, если у клиента банка запрашивают эти данные, то нужно сразу же повесить трубку и обратиться к банку по номеру, который указан на карте. Отмечается, что связаться с банком желательно с другого номера.
Также специалисты заявляют, что клиентов банка должно насторожить то, что позвонивший называет себя сотрудником банка и сообщает, что якобы с карты осуществляются попытки списать деньги.
В таком случае нужно попросить позвонившего назвать имя, фамилию и должность, а после этого узнать, о какой банковской карте идёт разговор, спросить её номер. Эксперты указывают, что у мошенников чаще всего нет таких данных и они постараются обойти этот вопрос.
Эксперты заявляют о необходимости обратить внимание на сведения, которые собеседник требует ему предоставить. Так, представителем банка никогда не будет запрашиваться пин-код карты или её номер, а также код из СМС-сообщения, CW-код и пароль для совершения входа в личный кабинет клиента.
Эксперты говорят, если у клиента банка запрашивают эти данные, то нужно сразу же повесить трубку и обратиться к банку по номеру, который указан на карте. Отмечается, что связаться с банком желательно с другого номера.
Также специалисты заявляют, что клиентов банка должно насторожить то, что позвонивший называет себя сотрудником банка и сообщает, что якобы с карты осуществляются попытки списать деньги.
В таком случае нужно попросить позвонившего назвать имя, фамилию и должность, а после этого узнать, о какой банковской карте идёт разговор, спросить её номер. Эксперты указывают, что у мошенников чаще всего нет таких данных и они постараются обойти этот вопрос.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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