Эксперты заявляют о необходимости обратить внимание на сведения, которые собеседник требует ему предоставить. Так, представителем банка никогда не будет запрашиваться пин-код карты или её номер, а также код из СМС-сообщения, CW-код и пароль для совершения входа в личный кабинет клиента.Также специалисты заявляют, что клиентов банка должно насторожить то, что позвонивший называет себя сотрудником банка и сообщает, что якобы с карты осуществляются попытки списать деньги.В таком случае нужно попросить позвонившего назвать имя, фамилию и должность, а после этого узнать, о какой банковской карте идёт разговор, спросить её номер. Эксперты указывают, что у мошенников чаще всего нет таких данных и они постараются обойти этот вопрос.