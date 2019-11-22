По мнению представителей ИРИ, в этих профессиях требуются редко творческий подход и развитое воображение.Эксперты заявляют, что исчезнуть могут профессии, где больше механический действий, а человеческий интеллект, эмоциональный и творческий, не задействованы.В ИРИ говорят, что представители указанных выше профессии преимущественно лишены возможности принимать сложные решения.