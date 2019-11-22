22.11.2019, 06:49
Эксперты поделились информацией о том, какие профессии могут исчезнуть первыми
ИА «Ореанда-Новости» Экспертами Института развития интернета заявлено о том, что наиболее риску исчезновения подвержены такие профессии, как продавец, водитель такси и грузчик.
По мнению представителей ИРИ, в этих профессиях требуются редко творческий подход и развитое воображение.
Эксперты заявляют, что исчезнуть могут профессии, где больше механический действий, а человеческий интеллект, эмоциональный и творческий, не задействованы.
В ИРИ говорят, что представители указанных выше профессии преимущественно лишены возможности принимать сложные решения.
По мнению представителей ИРИ, в этих профессиях требуются редко творческий подход и развитое воображение.
Эксперты заявляют, что исчезнуть могут профессии, где больше механический действий, а человеческий интеллект, эмоциональный и творческий, не задействованы.
В ИРИ говорят, что представители указанных выше профессии преимущественно лишены возможности принимать сложные решения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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