ИА «Ореанда-Новости» Экспертами Института развития интернета заявлено о том, что наиболее риску исчезновения подвержены такие профессии, как продавец, водитель такси и грузчик. 

По мнению представителей ИРИ, в этих профессиях требуются редко творческий подход и развитое воображение. 

Эксперты заявляют, что исчезнуть могут профессии, где больше механический действий, а человеческий интеллект, эмоциональный и творческий, не задействованы. 

В ИРИ говорят, что представители указанных выше профессии преимущественно лишены возможности принимать сложные решения.