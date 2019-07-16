. Результаты экспертизы были опубликованы во вторник, 16 июля, на сайте организации.

Всего специалисты проверили образцы семи брендов: Bonduelle, Green Ray, «Фрау Марта», «Белгородские овощи», «6 соток», Heinz и «Семейные секреты». Лучшей была признана фасоль производителя Heinz, также в лидерах рейтинга оказались консервы «6 соток», Bonduelle, Green Ray и «Фрау Марта».

В фасоли марки «Белгородские овощи» эксперты нашли остаточное количество пестицида о-фенилфенола. Однако, по их словам, его количество было незначительно. Также данный производитель указал, что продукция сделана из восстановленной фасоли — это означает, что сырье изначально было высушено. На банках других марок об этом ничего сказано не было, однако эксперты пришли к выводу, что продукция также могла быть сделана из восстановленного сырья из-за очень низкого содержания витамина С.

«Другой вероятной причиной может быть использование производителями режимов стерилизации, приводящих к существенным потерям пищевой ценности фасоли», — отметили эксперты.

В список товаров с замечаниями попала фасоль «Семейные секреты» из-за того, что в банке оказалось всего 42% фасоли, хотя, согласно стандарту, этот процент должен составлять не менее 55%.

Напомним, «Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. У предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.