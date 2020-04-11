ИА «Ореанда-Новости». Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии считают, что медицинские маски и перчатки можно утилизировать как бытовой мусор, однако стоит понимать, что частицы вируса могут оседать на поверхности. Поэтому после любого контакта необходимо мыть с мылом руки, лицо и другие части тела, которые соприкасались с защитным предметом.

Отмечается, что необходимо дополнительно упаковать маску и перчатки — это будет более безопасно.