ИА "Ореанда-Новости" Специалисты аналитического агентства под названием «АвтостатИнфо», занимающегося автомобильным рынком, выяснили, какие модели кроссоверов или внедорожников пользуются у российских автомобилистов наибольшей популярностью. Они даже смогли назвать точную цифру этого сегмента автомобилей, разъезжающих по российским дорогам, - 9 953 246 единиц. Сведения приводятся на начало текущего года.

Что касается востребованности внедорожников у российских граждан, то в десятке оказались следующие марки автомобилей: Toyota Land Cruiser, Nissan Qashqai, KIA Sportage, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Пятёрку популярных кроссоверов открыл французский Renault Duster, автомобилей этой марки было продано свыше трёхсот семидесяти тысяч. Выше расположился UAZ Hunter, впервые выпущенный Ульяновским автомобильным заводом в 2003 году.

«Бронзу» в рейтинге популярных внедорожников заняла японская Toyota RAV4, этих автомобилей было продано свыше трёхсот девяноста тысяч единиц. Второе место, с заметным преимуществом, было отдано российскому автомобилю повышенной проходимости «Нива Шевроле». Напомним, что этот компактный внедорожник выпускает АвтоВАЗ, расположенный в городе Тольятти Самарской области. Впервые «Нива Шевроле» сошла с конвейера в 2002 году, она выпускается до настоящего времени. Другое название автомобиля - ВАЗ-21236. Моделей этого внедорожника на российских дорогах встречается в количестве шестисот девятнадцати тысяч единиц.

Первое место в списке самых популярных кроссоверов принадлежит ещё одному соотечественнику - LADA 2121 Niva. Легендарный автомобиль, более известный как просто «Нива» или «Нива 4×4», производится с 1977 года. Этот кроссовер малого класса с несущим кузовом считается достойным образцом отечественной автомобильной промышленности полноприводных машин. На российских дорогах в начале этого года было замечено менее миллиона этих машин - 982 409 единиц.